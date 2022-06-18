«Взять за основу опыт СССР»: в каких сферах производства Россия спокойно обойдется без импорта

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Россия представила первые партии прокладок и подгузников из отечественной целлюлозы. Производство средств гигиены из отечественного сырья стало возможным благодаря переработке производимых на местных заводах бумажных кип. Вслед за производством собственных средств гигиены России стоит возродить промышленный и технический сектора, которые во многом зависят от импортируемых элементов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал доктор экономических наук Леонид Холод.

По его словам, сегодня Россия во многом зависит от поставок продуктов пищевой и перерабатывающей промышленности из других стран.

— Например, нам нужно налаживать сельскохозяйственный сектор, а именно — внедрять свое производство кормовых добавок для животных. Аминокислоты, которые поставлялись из-за рубежа, делали корм более питательным, улучшали конверсию продукта. Можно взять за основу советский опыт, когда действовала программа биопрома и СССР объединил все научно-производственные институты, чтобы помимо обычного производства медицинских лекарств и вакцин заниматься разработкой сырья, которое понадобится в разных сферах промышленности, — пояснил эксперт.

В пищевом производстве, как заметил Холод, следует обратить внимание на собственное производство всевозможных упаковочных материалов для хранения молочной продукции и холодных напитков.

— Импорт тетрапаков прекращен в РФ, следовательно, нам нужно искать аналогичную альтернативу, чтобы молоко, кефир, соки смогли дольше сохранять свои пищевые и потребительские свойства. Вместо тетрапаков можно использовать пластиковые упаковки. Они ничем не уступают своему зарубежному аналогу, отметил экономист.

Со сложностями могут столкнуться российские производители чая в поставках фильтровальной бумаги. Дело в том, что ее товарный код попал в санкционные списки. И сейчас пришло самое время самим начать разработку программы по изготовления нужного материала для сохранения пакетированного напитка, подчеркнул Холод.

Экономист отметил, что техническая индустрия тоже требует обновления.

— У нас много оборудования из Европы, которое при поломке потребует замены сложных деталей. И если не иметь своих производителей, некоторые станки и технические принадлежности превратятся в железным хлам, — предупредил специалист.

Холод также заметил, что России следует вспомнить о рецептуре производства колбасных оболочек, которые прекратились после развала СССР.

— У нас эта сфера была очень развита, но после того как не стало Советского Союза, мы начали закупать в ущерб себе же иностранные колбасные оболочки. И это притом что технологии у нас имелись, — напомнил экономист.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что и в этой индустрии РФ сможет найти достойную замену иностранным поставкам.