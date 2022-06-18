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Путин заявил о необходимости улучшения системы оплаты труда медиков

Лейла Алиева
Экономика
Путин заявил о необходимости улучшения системы оплаты труда медиков
Фото: Администрация президента РФ

Систему оплаты труда медицинских работников необходимо модернизировать. Об этом в субботу, 18 июня, заявил президент России Владимир Путин.

— Надо подумать, как выстраивать систему оплаты труда в отрасли в целом. Мы с Татьяной Алексеевной (Голиковой — прим. «ВМ») уже много раз на этот счет говорили, — сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что к данному вопросу следует подходить внимательно и аккуратно, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что правительство России решило проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум на десять процентов с 1 июня. В общей сложности, как уточняется, на эти цели из федерального бюджета будет выделено 509,7 миллиарда рублей.

25 мая Путин объявил об индексации пенсии для неработающих пенсионеров на десять процентов с 1 июня. Кроме того, лидер объявил о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 10 процентов с 1 июля. Также на 10 процентов увеличится прожиточный минимум, который в среднем по стране составит 13 919 рублей.

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