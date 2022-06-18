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﻿Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии общей позиции по Украине

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
﻿Кадыров обвинил лидеров стран ОДКБ в отсутствии общей позиции по Украине
Фото: vk/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил лидеров стран, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в отсутствии общей позиции по событиям на Украине.

— Одэкабэшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? Почему у вас нет позиции против бандеровцев, националистов и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите, — сказал политик.

Руководителям стран бывшего СССР следует объединиться и не молчать, боясь санкций, заявил Кадыров в Telegram-канале.

6 июня председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов допустил возможность ввода миротворцев из состава сил ОДКБ на украинские территории, которые находятся под контролем российской армии, а также в ДНР и ЛНР.

До этого Кадыров рассказал о мирных жителях Северодонецка, которые смогли покинуть промышленную зону города. По его словам, в данном подвальном помещении также удерживаются около 200 человек, среди них дети, старики и женщины. Жители не хотят покидать опасную зону, так как боятся расправы со стороны украинских националистов, заключил он.

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