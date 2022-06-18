Корейский программист установил «надгробие» для браузера Internet Explorer

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Программист Чон Ки Ен установил символическое надгробие для браузера Internet Explorer от Microsoft в южнокорейском городе Кенджу.

Уточняется, что на надгробную плиту нанесены даты 17.08.1995 — 15.06.2022. Надпись ниже гласит: «Он был хорошим инструментом для загрузки других браузеров».

По словам Чон Ки Ена, в ходе создания сайтов было трудно приспособиться под собственные web-стандарты Internet Explorer. Поэтому «отставку» этого браузера он воспринял как «хорошую смерть», передает Telegram-канал РБК.

До этого сообщалось, что американская технологическая компания Microsoft с 15 июня прекратила поддержку своего интернет-браузера Internet Explorer 11 — последней основной его версии. При этом некоторые версии операционной системы Windows подобная мера не затронула. Решение о прекращении основной поддержки программы было принято корпорацией в конце мая.

Теперь в Microsoft советуют пользователям использовать устаревшее приложение через режим обратной совместимости, встроенный в Edge, который будет поддерживаться следующие семь лет. При этом корпорация заверяет, что за год до прекращения поддержки этой опции разошлет пользователям уведомление об этом.