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Меркель опровергла использование Россией «Северного потока — 2» в качестве оружия

Лейла Алиева
В мире
Меркель опровергла использование Россией «Северного потока — 2» в качестве оружия
Фото: Администрация президента РФ

Россия не использовала газ и трубопровод «Северный поток — 2» в качестве оружия. Об этом в субботу, 18 июня, заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

— Я верила не в перемены через торговлю, а в связь через торговлю со второй по величине ядерной державой в мире, — сказала политик, комментируя решение о строительстве газопровода.

Она призналась, что этот шаг был сложным из-за слухов о том, что Россия перестанет прокачивать топливо через Украину сразу после запуска «Северного потока — 2». Однако Запад добился сохранения транзита, при этом во время начала операции на Украине газопровод не был запущен, передает РИА Новости.

До этого глава Газпрома Алексей Миллер заявил о готовности поставок газа в Европу через «Северный поток — 2». По его словам, уже сейчас газ можно поставлять в Германию по нему, но он не запущен в работу, потому что не сертифицирован.

В свою очередь общественный деятель и политолог Сергей Марков оценил ситуацию с газом в странах ЕС. Он отметил, что нынешнее снижение поставок голубого топлива связано с нежеланием Канады возвращать турбину Siemens «Северного потока», которую ранее отправили на капремонт.

Ангела Меркель Россия Энергетика
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