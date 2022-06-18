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Москвичей пригласили принять участие в конкурсе экологического плаката

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Город
Москвичей пригласили принять участие в конкурсе экологического плаката
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичный региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП «Экотехпром» объявил конкурс экологического плаката «Москва — чистый город». Об этом в субботу, 18 июня, сообщили в пресс-службе городского департамента жилищно-коммунального хозяйства.

— Мы предлагаем участникам конкурса создать экологические плакаты, которые будут продвигать идеи осознанного потребления и вдохновлять на рациональное использование ресурсов. Экоплакат должен иметь и художественные элементы, и текстовую часть — слоган, инструкцию, призыв к действию, — сказала руководитель пресс-службы «Экотехпрома» Мария Захарова.

Участие в конкурсе могут принять как профессиональные, так и начинающие дизайнеры, художники, а также все творческие москвичи в возрасте от 14 лет. В своей работе можно рассказать о необходимости сортировки отходов, отказа от избыточной упаковки или же затронуть важную для самих участников тему.

Отправлять свои работы можно с 17 по 31 июля 2022 года. Итоги конкурса подведут 9 августа, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, куда москвичи могут обратиться с вопросами, связанными с работой регионального оператора и программой раздельного сбора в целом. Так, в мае прошлого года была запущена горячая линия по вопросам работы регионального оператора.

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