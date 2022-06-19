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Автор NI предложил Украине объявить о нейтральном статусе и признать Крым российским

Егор Провоторов
В мире
Автор NI предложил Украине объявить о нейтральном статусе и признать Крым российским
Фото: depositphotos

Обозреватель популярного военно-политического журнала National Interest, бывший офицер Дэвид Пайн в субботу, 18 июня, предложил масштабный план для урегулирования ситуации вокруг Украины, включающий объявление нейтрального статуса государства и признание Крыма российским.

Всего его план насчитывает 15 «наиболее реалистичных для Украины» пунктов. Среди них — внесение изменений в Конституцию, признание в ней нейтрального статуса страны, а также отказ от притязаний на Крым.

Эксперт журнала также предлагает передать полномочия по гарантированию независимости и суверенитета Украины постоянным членам Совета безопасности ООН, пишет РИА Новости.

Кроме того, он отметил необходимость проведения на территории Донбасса референдума о независимости, а также отказ Киева от вооружения, военных учения, сокращение армии страны до 250 тысяч человек, 100 тысяч из которых — в запасе. Помимо этого он призвал возобновить дипломатические отношения между Украиной и Россией.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал четыре шага, которые стоит предпринять Лондону и его союзникам для помощи Киеву.

Украина Крым Конституция
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