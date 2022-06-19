ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Глава ФАС указал на парадоксальную ситуацию с ростом цен на авиатопливо в России

Егор Провоторов
Экономика
Глава ФАС указал на парадоксальную ситуацию с ростом цен на авиатопливо в России
Фото: Вечерняя Москва

Цены на авиационный керосин растут, несмотря на сокращение спроса и снижение цен на сжиженный природный газ (СПГ) и бензин, заявил в субботу, 18 июня, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

При этом глава ведомства подчеркнул, что подорожание горючего не влияет на стоимость авиабилетов благодаря механизму демпфера, по которому часть финансовых средств возвращается авиакомпании. Руководитель ФАС назвал ситуацию парадоксальной.

— С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается, — подчеркнул Шаскольский в интервью РБК.

В минувшую пятницу, 17 июня, появилась информация, что имеющая самую протяженную сухопутную границу с Россией в Евросоюзе Финляндия запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов в любом виде. Горючее разрешено ввозить лишь в бензобаке автомобиля.

Авиация ФАС топливо
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте