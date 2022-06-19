Глава ФАС указал на парадоксальную ситуацию с ростом цен на авиатопливо в России

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Цены на авиационный керосин растут, несмотря на сокращение спроса и снижение цен на сжиженный природный газ (СПГ) и бензин, заявил в субботу, 18 июня, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

При этом глава ведомства подчеркнул, что подорожание горючего не влияет на стоимость авиабилетов благодаря механизму демпфера, по которому часть финансовых средств возвращается авиакомпании. Руководитель ФАС назвал ситуацию парадоксальной.

— С авиакеросином сложилась парадоксальная ситуация. Есть сжиженный углеводородный газ, на который цена снизилась в три раза с начала года и сейчас минимальная за всю историю. Бензин на оптовом рынке снижается. А цена на авиакеросин растет, хотя спрос снижается, — подчеркнул Шаскольский в интервью РБК.

В минувшую пятницу, 17 июня, появилась информация, что имеющая самую протяженную сухопутную границу с Россией в Евросоюзе Финляндия запретила ввоз физическими лицами нефтепродуктов в любом виде. Горючее разрешено ввозить лишь в бензобаке автомобиля.