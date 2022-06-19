Генсек НАТО Столтенберг: Поставки оружия помогут Украине вернуть Донбасс

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Увеличение поставок современного вооружения Киеву даст возможность ВСУ обратно захватить Донбасс. Конфликт на Украине при этом может затянуться на годы, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, но (альянс) не является частью конфликта, — в очередной раз заявил Столтенберг.

Он при этом добавил, что альянс не будет отправлять на помощь Киеву своих военных.

Касательно того, сколько продлится конфликт на Украине, генсек сказал, что «никто не знает». Однако надо быть готовыми к тому, что он может «продлиться годы», передает РИА Новости.

Глава Пентагона Ллойд Остин назвал прошедшие в Брюсселе переговоры о поставках на Украину тяжелого вооружения «очень продуктивными». По его словам, о своей готовности поставлять тяжелое оружие заявили Канада, Нидерланды, Словакия и Германия. Сами Штаты также сформировали новый пакет военной помощи.

При этом директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил «Вечерней Москве», что военная помощь, которую страны Запада поставляют на Украину, не способна изменить ситуацию для украинской армии.