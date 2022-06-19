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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области из-за сильного ветра

Георгий Соланович

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области из-за сильного ветра
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильных порывов ветра объявили в Москве и области до 21:00 19 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в воскресенье, 19 июня.

— Погода потенциально опасна. Ветер до 17 метров в секунду. Период предупреждения в Москве — с 10:00 до 21:00 19 июня, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье. Кроме того, в области также объявили «желтый» уровень погодной опасности с 10:00 до 21:00 19 июня из-за грозы.

В воскресенье, 19 июня, Москва будет находиться под влиянием ложбины циклона. При переменной облачности в регионе местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в столице составит 24 градуса, в Подмосковье — на один градус выше. Ветер будет дуть юго-западный 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 50 процентов.

По словам синоптиков, метеопараметры находятся в пределах характерных для июня, ощущения термического дискомфорта нет, а содержание кислорода в утренние часы повышенное, днем сохранится благоприятный кислородный режим.

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