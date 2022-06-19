Генсек НАТО Столтенберг: Альянс признает Россию «угрозой», а не своим партнером

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Участники саммита НАТО, который состоится в Мадриде в конце июня, объявят, что Россия — больше не партнер для альянса, а «угроза миру и стабильности». Об этом сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

— Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности, — заявил Столтенберг.

По его словам, в новой стратегической концепции НАТО будет упомянут и Китай, усиление которого также представляет вызов интересам, ценностям и безопасности альянса.

Россия является партнером НАТО согласно нынешней стратегии альянса, принятой в 2010 году, передает РИА Новости.

До этого Столтенберг заявил, что увеличение поставок современного вооружения Киеву даст возможность ВСУ обратно захватить Донбасс. Конфликт на Украине при этом может затянуться на годы, надо быть готовыми к тому, что он может «продлиться годы».

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил «Вечерней Москве», что военная помощь, которую страны Запада поставляют на Украину, не способна изменить ситуацию для украинской армии.