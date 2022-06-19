ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Генсек НАТО Столтенберг: Альянс признает Россию «угрозой», а не своим партнером

Георгий Соланович
В мире
Генсек НАТО Столтенберг: Альянс признает Россию «угрозой», а не своим партнером
Фото: flickr/nato

Участники саммита НАТО, который состоится в Мадриде в конце июня, объявят, что Россия — больше не партнер для альянса, а «угроза миру и стабильности». Об этом сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

— Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности, — заявил Столтенберг.

По его словам, в новой стратегической концепции НАТО будет упомянут и Китай, усиление которого также представляет вызов интересам, ценностям и безопасности альянса.

Россия является партнером НАТО согласно нынешней стратегии альянса, принятой в 2010 году, передает РИА Новости.

До этого Столтенберг заявил, что увеличение поставок современного вооружения Киеву даст возможность ВСУ обратно захватить Донбасс. Конфликт на Украине при этом может затянуться на годы, надо быть готовыми к тому, что он может «продлиться годы».

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин заявил «Вечерней Москве», что военная помощь, которую страны Запада поставляют на Украину, не способна изменить ситуацию для украинской армии.

Йенс Столтенберг Россия НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте