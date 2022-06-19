В народном календаре 20 июня — Федот Страж, Федот Урожайник, Навозница. В этот день наши предки примечали погоду и вычищали навоз на скотных дворах. Православная церковь в эту дату почитает священномученика Феодота Анкирского.
20 июня нельзя делиться с окружающими планами на будущее. В противном случае все это не имеет шансов сбыться.
В этот день старайтесь не надевать серебряных вещей, которые могут лишить вас энергии. Лучше отдать предпочтение золоту, ведь оно наделяет обладателя удачей и здоровьем. Прежде чем носить на себе золото, нужно дать ему отлежаться в лучах солнца, чтобы оно впитало солнечную энергию.
В день Федота Урожайника запрещалось первую пойманную рыбу оставлять у себя. Ее тут же отпускали обратно в водоем, чтобы в дальнейшем улов оказался удачным.
Приметы погоды
Солнечные лучи темнеют — к сильной грозе.
Пчелы на стенках улья сидят — к жаре.
В радуге преобладает красный цвет — к ветру.
Пауки за ночь сети расширили — к теплому и ясному дню.
Лес притих — к грозе.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
Народный календарь. Почему нельзя никому рассказывать о своих планах 20 июня
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