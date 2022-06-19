Москвичам рассказали об экологических акциях в столице

Фото: Виктор Тяхт / Сайт Министерства экологии и природопользования Московской области

Жители Москвы регулярно участвуют в экозабегах, занимаются сортировкой мусора, устанавливают скворечники и кормушки в парках, а также принимают участие в десятках добрых и полезных дел. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 19 июня.

— Труд эковолонтеров очень важен не только для природы, но и для нас, москвичей. Благодаря волонтерам специалисты-экологи узнают о видах растений и животных, птицы и звери сыты, а природные территории в городской черте остаются чистыми, радуя жителей и гостей столицы круглый год, — заявила главный специалист по эколого-просветительской деятельности природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» Дарья Щучкина.

Так, например, в прошлом году в столице заработал проект «Друзья Мосприроды», в рамках которого более 300 добровольцев занимаются экологическим просвещением. Кроме того, разнообразные мероприятия организует и ГПБУ «Мосприрода»: в январе началась акция «Серая шейка», весной прошел Кубок города по спортивной орнитологии, а в мае — акция по подсчету соловьев. В июне началась акция «Утиная перепись», а в октябре волонтеры присоединятся к международной орнитологической акции EuroBirdwatch, с декабря по март — будут вести учет млекопитающих.

Помимо этого, в столице проводятся экозабеги и акции по рисованию картин на оголенных участках стволов деревьев, а также открываются рестораны для птиц, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого официальный канал Комплекса городского хозяйства Москвы в Telegram провел мини-экскурсию по экологическому центру «Скворечник», расположенному на юге столичного региона в районе Орехово-Борисово Южное.