ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Москвичам рассказали об экологических акциях в столице

Георгий Соланович
Город
Москвичам рассказали об экологических акциях в столице
Фото: Виктор Тяхт / Сайт Министерства экологии и природопользования Московской области

Жители Москвы регулярно участвуют в экозабегах, занимаются сортировкой мусора, устанавливают скворечники и кормушки в парках, а также принимают участие в десятках добрых и полезных дел. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в воскресенье, 19 июня.

— Труд эковолонтеров очень важен не только для природы, но и для нас, москвичей. Благодаря волонтерам специалисты-экологи узнают о видах растений и животных, птицы и звери сыты, а природные территории в городской черте остаются чистыми, радуя жителей и гостей столицы круглый год, — заявила главный специалист по эколого-просветительской деятельности природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино» Дарья Щучкина.

Так, например, в прошлом году в столице заработал проект «Друзья Мосприроды», в рамках которого более 300 добровольцев занимаются экологическим просвещением. Кроме того, разнообразные мероприятия организует и ГПБУ «Мосприрода»: в январе началась акция «Серая шейка», весной прошел Кубок города по спортивной орнитологии, а в мае — акция по подсчету соловьев. В июне началась акция «Утиная перепись», а в октябре волонтеры присоединятся к международной орнитологической акции EuroBirdwatch, с декабря по март — будут вести учет млекопитающих.

Помимо этого, в столице проводятся экозабеги и акции по рисованию картин на оголенных участках стволов деревьев, а также открываются рестораны для птиц, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого официальный канал Комплекса городского хозяйства Москвы в Telegram провел мини-экскурсию по экологическому центру «Скворечник», расположенному на юге столичного региона в районе Орехово-Борисово Южное.

Экология Мероприятия Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте