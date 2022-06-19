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WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту европейских лидеров

Георгий Соланович
В мире
WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту европейских лидеров
Фото: Администрация президента РФ

Решение президента России Владимира Путина ограничить поставки газа в страны ЕС нанесло удар по электоральному рейтингу лидеров европейских государств — их самому уязвимому месту перед выборами. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

— Решение российского президента Владимира Путина ограничить поставки природного газа в Европу на этой неделе угрожает нанести удар по самому уязвимому месту европейских лидеров — избирательной урне, — отмечается в материале.

В WSJ уверены, что от решения российского лидера пострадает нынешний французский президент Эммануэль Макрон. Сейчас кандидаты Макрона в финальном раунде парламентских выборов набирают примерно такое же количество голосов, как и критикующие французского лидера из-за инфляции соперники.

При этом в издании напомнили, что в скором времени выборы также пройдут в Германии и Италии, передает РИА Новости.

Геополитический кризис и санкционная война с Россией ударили по экономике стран Европейского союза (ЕС). Сила этого «удара» напрямую зависит от уровня экономических связей между конкретным государством ЕС и нашей страной. «Вечерняя Москва» опросила экономистов, чтобы понять, какие страны ЕС больше всего зависят от России и несут самый большой урон из-за антироссийских санкций.

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