WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту европейских лидеров

Фото: Администрация президента РФ

Решение президента России Владимира Путина ограничить поставки газа в страны ЕС нанесло удар по электоральному рейтингу лидеров европейских государств — их самому уязвимому месту перед выборами. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

— Решение российского президента Владимира Путина ограничить поставки природного газа в Европу на этой неделе угрожает нанести удар по самому уязвимому месту европейских лидеров — избирательной урне, — отмечается в материале.

В WSJ уверены, что от решения российского лидера пострадает нынешний французский президент Эммануэль Макрон. Сейчас кандидаты Макрона в финальном раунде парламентских выборов набирают примерно такое же количество голосов, как и критикующие французского лидера из-за инфляции соперники.

При этом в издании напомнили, что в скором времени выборы также пройдут в Германии и Италии, передает РИА Новости.

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