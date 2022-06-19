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Минобороны заявило об уничтожении 50 генералов и офицеров ВС Украины

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны заявило об уничтожении 50 генералов и офицеров ВС Украины
Фото: Depositphotos

Ударом высокоточными ракетами «Калибр» по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области ВС России уничтожили 50 генералов и офицеров ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в воскресенье, 19 июня.

— В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в результате ударов ракет воздушного базирования в Донбассе были уничтожены более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин. До 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, были также убиты в районе Селидово ДНР. Там же выведены из строя два РСЗО «Град» и десять боевых машин и бронетранспортеров.

Помимо этого, ВС РФ в районе Северска ЛНР поразили 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений, боевиков и военную технику. На территории Харьковского танкоремонтного завода были уничтожены две установки РСЗО «Ураган».

Также стало известно о том, что за последние десять дней в артиллерийских подразделениях на Харьковском направлении потери ВСУ составили 380 человек.

До этого в Минобороны сообщили, что спецслужбы Украины снимают видеоролики о якобы разрушенных из-за обстрелов Вооруженных сил России домах в Николаеве.

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