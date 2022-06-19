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Столичные парки пригласили москвичей поиграть в командные виды спорта

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Город
Столичные парки пригласили москвичей поиграть в командные виды спорта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Парки Москвы приглашают горожан бесплатно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол и другие командные виды спорта на более чем 100 специально оборудованных площадках. Они будут работать до сентября этого года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города в воскресенье, 19 июня.

Так, тренировки по флорболу — разновидности хоккея — будут проходить в Перовском парке. Начинаться занятия для совершеннолетних будут в 19:00 рядом с детским клубом «Крошка Енот».

В зоне отдыха «Левобережье» по субботам и воскресеньям с 09:30 до 11:30 подростков от девяти до 15 лет будут учить командной игре в тэг-регби — разновидности бесконтактного регби.

Воронцовский парк в свою очередь пригласил начинающих волейболистов на занятия по волейболу. Они будут начинаться по понедельникам и четвергам в 19:00 и идти 2,5 часа. Тренировать горожан будут тренеры из любительской ассоциации волейбола LAV!.

Помимо этого, заниматься спортом на протяжении лета можно будет в сквере по Олонецкому проезду, в парке «У Джамгаровского пруда» и в парке «Северное Тушино», передает официальный сайт мэра Москвы.

С приходом жаркого сезона парки Москвы предлагают жителям не просто провести время вдали от городского шума, но и с пользой для здоровья. В городе уже открыто 13 новых зон отдыха у воды. Теперь в каждом округе можно искупаться, позагорать, заняться пляжными видами спорта и перекусить в современных кафе.

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