Движение восстановили на западе Москвы после столкновения автомобилей

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, Витебская улица, 3к1 Карта всех событий

Специалисты восстановили движение на западе Москвы после ДТП. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент, как уточняется, произошел на Витебской улице в районе дома 3, корпус 1. В результате аварии столкнулись два автомобиля, на месте происшествия работали оперативные службы, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на 5-м километре МКАД произошла авария с участием грузовика. Инцидент произошел перед развязкой с Носовихинским шоссе.

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах уточнил, что грузовик наехал на разделительное ограждение и опрокинулся. В результате аварии погиб водитель КамАЗа.

19 июня сообщалось, что на 87-м километре МКАД произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором приняли участие три транспортных средства. Также известно, что водитель одного из автомобилей покинул место происшествия. Три человека получили легкие повреждения, однако отказались от госпитализации.