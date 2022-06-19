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Движение восстановили на западе Москвы после столкновения автомобилей

Антон Махов
Происшествия
Движение восстановили на западе Москвы после столкновения автомобилей
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Витебская улица, 3к1 Карта всех событий

Специалисты восстановили движение на западе Москвы после ДТП. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил городской департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент, как уточняется, произошел на Витебской улице в районе дома 3, корпус 1. В результате аварии столкнулись два автомобиля, на месте происшествия работали оперативные службы, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на 5-м километре МКАД произошла авария с участием грузовика. Инцидент произошел перед развязкой с Носовихинским шоссе.

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах уточнил, что грузовик наехал на разделительное ограждение и опрокинулся. В результате аварии погиб водитель КамАЗа.

19 июня сообщалось, что на 87-м километре МКАД произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором приняли участие три транспортных средства. Также известно, что водитель одного из автомобилей покинул место происшествия. Три человека получили легкие повреждения, однако отказались от госпитализации.

Транспорт Западный административный округ (ЗАО) ДТП
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