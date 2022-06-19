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Врач назвала напиток, который «значительно» снижает уровень холестерина

Антон Махов
Общество
Врач назвала напиток, который «значительно» снижает уровень холестерина
Фото: shutterstock

Смесь чеснока и лимонного сока помогает существенно снизить уровень холестерина. Об этом заявила врач-терапевт Ирина Андреева.

— Комбинация этих двух факторов привела к улучшению уровня липидов и артериального давления у людей с гиперлипидемией, — сказала специалист.

По ее словам, высокий уровень холестерина означает, что в кровеносных сосудах слишком много жира или липидов. Это может привести к проблемам с сосудами и инсульту.

Также Андреева рассказала, что по результатам нового исследования употребление лимонного сока с чесноком значительно снизило общий уровень холестерина в крови у испытуемых. У них также наблюдали снижение систолического и диастолического артериального давления.

При этом у ряда участников эксперимента даже понижался индекс массы тела. Однако важно использовать сырой чеснок, так как чесночный порошок неэффективен для понижения холестерина, передает слова Андреевой «МедикФорум».

До этого специалисты клиники Мэйо перечислили пять изменений в образе жизни, которые также помогут снизить холестерин.

Здоровье Врачи Холестерин
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