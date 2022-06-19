Движение восстановили на МКАД после смертельного ДТП с грузовиком

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, МКАД, 5-й километр Карта всех событий

Специалисты восстановили движение транспорта на месте смертельного ДТП на 5-м километре МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 19 июня.

— Движение восстановлено, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

19 июня сообщалось, что авария с участием грузовика произошла на 5-м километре МКАД. Инцидент случился перед развязкой с Носовихинским шоссе.

Источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах уточнил, что грузовик наехал на разделительное ограждение и опрокинулся. В результате водитель КамАЗа погиб.

До этого сообщалось, что на 87-м километре МКАД произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором приняли участие три транспортных средства. В результате инцидента есть пострадавшие.

Также известно, что водитель одного из автомобилей скрылся с места происшествия. Три человека получили легкие повреждения, однако отказались остаться в больнице.