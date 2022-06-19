Telegram объявил о запуске подписки Premium

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Мессенджер Telegram официально объявил о запуске подписки Premium. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса в воскресенье, 19 июня.

— Сегодня мы запускаем Telegram Premium — подписку, с которой вы сможете поддержать дальнейшее развитие Telegram и получить доступ к дополнительным функциям. Это позволит нам добавить все те ресурсоемкие функции, о которых просили пользователи, и сохранить бесплатный доступ к самому функциональному мессенджеру на планете, — говорится в сообщении.

Также известно, что после оформления подписки практически все лимиты в приложении будут увеличены вдвое. Пользователи смогут загружать файлы объемом до четырех гигабайтов, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, а также использовать дополнительные инструменты для управления чатами.

Уточняется, что все существующие функции, к которым привыкли пользователи, останутся бесплатными. Помимо этого, даже без наличия Premium можно будет получить некоторые преимущества.

Все пользователи смогут скачивать большие файлы и просматривать стикеры, отправленные подписчиками. При этом они получат возможность присоединяться к ранее добавленным эксклюзивным реакциям на сообщения, отмечается на сайте Telegram.

До этого сообщалось, что подписка на платную версию приложения Telegram Premium при покупке через цифровую платформу для программ на iOS будет стоить пользователям 449 рублей ежемесячно.