Премьер Франции назвала опасными итоги парламентских выборов в стране

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Потеря президентским блоком «Вместе!» большинства в нижней палате парламента является угрозой для страны. Об этом в воскресенье, 19 июня, заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн.

— Это неслыханно. Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации. Такая ситуация несет угрозу для нашей страны на фоне вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать этот выбор и принимать последствия, — отметила она.

Также Борн добавила, что кабмин начнет формирование «активного большинства» для проведения реформ с 20 июня. Так, правительство Франции планирует урегулировать спорные моменты и найти правильные компромиссы на благо страны, передает ТАСС.

Напомним, 19 июня во Франции завершился второй тур парламентских выборов. Отмечается, что коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» не получила абсолютного большинства мест в национальном собрании. Помимо фракции «Возрождение», в коалицию входят центристская партия «Демократическое движение», а также правоцентристские фракции «Горизонты» и «Действовать».