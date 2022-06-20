Более 126 тысяч человек напишут ЕГЭ по информатике и ИКТ в основной период

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Более 126 тысяч человек планируют сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и ИКТ в основной срок. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

— Экзамен по информатике и ИКТ в компьютерной форме завершит 20 и 21 июня основные сроки сдачи ЕГЭ. Заявление на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ в основной период подали около 126,5 тысяч человек, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что уже второй год экзамен по информатике и ИКТ проводится на компьютерах, ранее выпускники писали работу на бумажных бланках.

Все ответы будут проверяться автоматически без участия экспертов. Результаты ЕГЭ школьники, сдающие его 20 июня смогут узнать не позднее 4 июля, а те, кто сдает 21 июня — не позднее 6 июля, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что 2364 школьника получили сто баллов на ЕГЭ по русскому языку в 2022 году. В общей сложности экзамен по русскому писали свыше 647 тысяч школьников. Из них около 140 тысяч получили 80 и более баллов. Средний балл по предмету составил 68,3.