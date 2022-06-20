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Глава Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Глава Брянской области сообщил об обстреле поселка Суземка
Фото: Telegram / AV БогомаZ

Поселок Суземка в Брянской области был обстрелян со стороны Украины. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

— Сегодня рано утром ВСУ был обстрелян поселок Суземка. Обстрел был произведен в результате ответного удара. При этом огневая точка противника была быстро подавлена. По предварительной информации, есть пострадавший, — отметил он.

При этом глава региона добавил, что украинские боевики в ходе данной провокации обстреляли несколько объектов, в частности РЭС, из-за чего в области частично отсутствует электричество. Также Богомаз в своем Telegram-канале подчеркнул, что на месте работают все оперативные и аварийные службы работают.

Вскоре губернатор предоставил новую информацию касательно обстрела Суземки. Так, в результате обстрела поселка пострадал сотрудник РЭС. Госпитализация, как уточняется, ему не потребовалась. Помимо этого, в Суземке поврежден один частный жилой дом, а также выбиты ударной волной оконные рамы двухэтажных и трехэтажных многоквартирных жилых домов.

В пятницу, 17 июня, губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что село Гордеевка, которое располагается рядом с российско-украинской границей, было обстреляно со стороны Украины. По его словам, обстрел произошел около 05:00 17 июня. В результате случившегося никто не пострадал, так как огневая точка ВСУ была оперативно подавлена.

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