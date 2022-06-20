Более 39 тысяч документов было опубликовано в ЕИС в сфере закупок с начала года

Фото: pexels.com / bongkarn thanyakij

С начала года в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) было опубликовано 39,7 тысячи документов на 313,6 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Приоритетными направлениями стали поставки, работы и услуги в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты жителей, развития городского хозяйства и общественного транспорта, — сказал он.

В ЕИС собрана вся необходимая информация для предпринимателей. Там они могут найти реестры договоров и контрактов закупок, а также планы и отчеты. На данный момент площадкой воспользовались свыше 280 тысяч заказчиков и 630 тысяч поставщиков.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что реализация закупок через онлайн-площадку позволяет обеспечить выполнение программ по развитию столицы, стимулирует развитие предпринимательской деятельности и способствует повышению комфорта жителей, передает официальный сайт мэра Москвы.

17 июня на портале поставщиков появилась площадка товарной кооперации. Она поможет поставщикам из России и дружественных стран продавать продукцию в цифровом формате, а потребителям — покупать ее.