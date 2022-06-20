Сервисом записи к нотариусу на mos.ru воспользовались более 18,5 тысячи раз за год

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Жители Москвы более 18,5 тысячи раз за год воспользовались услугой предварительной записи к нотариусу на сайте mos.ru. Сервис был запущен в июне 2021 года.

С его помощью москвичи могут записаться на любую из 43 нотариальных услуг.

— Если на момент запуска к сервису было подключено около 20 нотариусов, то сейчас их уже 185, а это около трети всех московских нотариусов, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов.

Президент Московской городской нотариальной палаты Константин Корсик в свою очередь отметил, что удобство сервиса заключается в возможности записаться на прием к специалисту с помощью нескольких кликов, передали на официальном сайте мэра Москвы.

До этого в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы сообщили, что свыше 33 тысяч горожан воспользовались чат-ботом столичных газовиков за год работы. Telegram-бот сообщает точную дату плановой проверки газового оборудования и напоминает пользователю о предстоящем визите мастера за неделю и за сутки, а после просит оставить обратную связь о работе специалиста. Отзыв можно сопроводить фото и видео.