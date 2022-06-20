Косачев прокомментировал результаты парламентских выборов во Франции

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Результат парламентских выборов во Франции можно напрямую связывать с разочарованием общества из-за экономической ситуации в Европейском союзе. Об этом в понедельник,20 июня, сообщил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

— Последствия нового расклада сил во французском парламенте для президента Макрона и, соответственно, его политики на российском направлении станут понятны только после формирования коалиции большинства и условий других участников этой коалиции из оппозиции. Здесь пока ничего говорить не приходится, — отметил он.

При этом чиновник добавил, что подобное является реакцией на потрясения в европейской экономике и социальной жизни за последние два года, сообщает РИА Новости.

Напомним, что коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» не получила абсолютного большинства мест в национальном собрании по итогам второго тура выборов. Помимо фракции «Возрождение», в коалицию входят центристская партия «Демократическое движение», а также правоцентристские фракции «Горизонты» и «Действовать». Объединению в нацсобрании, как уточняется, достанутся 205 из 235 мандатов.

В воскресенье, 19 июня, премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что потеря президентским блоком «Вместе!» большинства в нижней палате парламента является угрозой для страны. По ее словам, кабмин сформирует «активное большинство» для проведения реформ с 20 июня. Так, правительство Франции планирует урегулировать спорные моменты и найти правильные компромиссы на благо страны.