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Двухэтажные поезда могут запустить на МЦК

Александр Афонин
Город
Двухэтажные поезда могут запустить на МЦК
Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

На Московском центральном кольце (МЦК) могут появиться двухэтажные поезда. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, совместно с коллегами из РЖД мы прорабатываем специальные технические требования к новому подвижному составу. Он будет на 100 процентов продуктом и разработкой отечественных производителей, — сказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Введение в эксплуатацию двухэтажных поездов позволит увеличить провозную способность МЦК, создаст больше пространства и посадочных мест. Таким образом поездки для пассажиров станут еще комфортнее.

Отмечается, что в проекте нового поезда предусмотрены современные потребности пассажиров согласно стандартам Московского транспорта: крепления для велосипедов, зарядки для электросамокатов, современные порты для зарядки гаджетов, возможность беспроводной зарядки и многое другое. Также рассматривается возможность увеличения количества дверей в вагоне, передает дептранс.

До этого сообщалось, что специалисты проведут работы по укладке бесстыкового пути на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. Они будут произведены на участках между станциями «Планерная» — «Спартак», а также от «Текстильщиков» до «Выхино».

Транспорт РЖД МЦК
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