ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

ФСБ разоблачила частных сыщиков и налоговиков, сливавших иностранцам данные силовиков

Араз Салехов
Происшествия
ФСБ разоблачила частных сыщиков и налоговиков, сливавших иностранцам данные силовиков
Фото: depositphotos

Сотрудники ФСБ разоблачили частных сыщиков и налоговиков, имеющих отношение к незаконному сбору данных более чем о 30 людях, включая военнослужащих. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает ЦОС ФСБ.

Так, ФСБ в ходе совместной работы со Следственным комитетом РФ и Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь пресекли противоправную деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов. В частности, они занимались незаконным сбором охраняемой законом информации в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан.

Стало известно, что данная группа с 2019 года передала заказчикам охраняемые сведения о более 30 гражданах, включая военнослужащих, сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов. В связи с этим в отношении вышеуказанных преступников были возбуждены уголовные дела по статьям: «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве», сообщает РИА Новости.

Также стало известно о задержании жительницы Москвы по подозрению в государственной измене. В частности, девушку отправили в СИЗО на два месяца.

утечка данных ФСБ Персональные данные
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте