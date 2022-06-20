ФСБ разоблачила частных сыщиков и налоговиков, сливавших иностранцам данные силовиков

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Сотрудники ФСБ разоблачили частных сыщиков и налоговиков, имеющих отношение к незаконному сбору данных более чем о 30 людях, включая военнослужащих. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщает ЦОС ФСБ.

Так, ФСБ в ходе совместной работы со Следственным комитетом РФ и Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь пресекли противоправную деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов. В частности, они занимались незаконным сбором охраняемой законом информации в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан.

Стало известно, что данная группа с 2019 года передала заказчикам охраняемые сведения о более 30 гражданах, включая военнослужащих, сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов. В связи с этим в отношении вышеуказанных преступников были возбуждены уголовные дела по статьям: «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве», сообщает РИА Новости.

Также стало известно о задержании жительницы Москвы по подозрению в государственной измене. В частности, девушку отправили в СИЗО на два месяца.