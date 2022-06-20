Новые детские площадки обустроят в Щукинском парке и Всехсвятской роще

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Щукинский парк Карта всех событий

Специалисты начали обустройство новых детских площадок в Щукинском парке и Всехсвятской роще. Работы будут проводиться в рамках реабилитации территорий. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Раньше в Щукинском парке с участками Всехсвятской рощи насчитывалось всего пять детских площадок, а площадь этих зеленых зон составляет более 60 гектаров. Оборудование игровых зон устарело, не соответствовало современным требованиям и нормам безопасности и не вписывалось в окружающий природный ландшафт, — сказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Он отметил, что в парках будут устроены несколько игровых зон небольшого размера. Это вызвано особенностями территории и обилием деревьев вокруг. Они не позволяют устраивать привычные детские площадки, площадь которых составляет более 150 квадратных метров.

На данный момент начались работы по монтажу оборудования на 14 детских площадках. Всего специалистам предстоит обустроить и реконструировать 19 игровых зон, передает пресс-служба.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты привели в порядок половину неухоженной природной территории будущего парка «Яуза». По окончании работ площадь парка составит более 350 гектаров.