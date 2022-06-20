ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Новые детские площадки обустроят в Щукинском парке и Всехсвятской роще

Александр Афонин
Город
Новые детские площадки обустроят в Щукинском парке и Всехсвятской роще
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Щукинский парк Карта всех событий

Специалисты начали обустройство новых детских площадок в Щукинском парке и Всехсвятской роще. Работы будут проводиться в рамках реабилитации территорий. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Раньше в Щукинском парке с участками Всехсвятской рощи насчитывалось всего пять детских площадок, а площадь этих зеленых зон составляет более 60 гектаров. Оборудование игровых зон устарело, не соответствовало современным требованиям и нормам безопасности и не вписывалось в окружающий природный ландшафт, — сказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Он отметил, что в парках будут устроены несколько игровых зон небольшого размера. Это вызвано особенностями территории и обилием деревьев вокруг. Они не позволяют устраивать привычные детские площадки, площадь которых составляет более 150 квадратных метров.

На данный момент начались работы по монтажу оборудования на 14 детских площадках. Всего специалистам предстоит обустроить и реконструировать 19 игровых зон, передает пресс-служба.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что специалисты привели в порядок половину неухоженной природной территории будущего парка «Яуза». По окончании работ площадь парка составит более 350 гектаров.

Благоустройство Москва Парки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте