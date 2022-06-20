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Сотрудница обменника на северо-востоке Москвы украла у клиента 18 миллионов рублей

Елена Самойлова
Происшествия
Сотрудница обменника на северо-востоке Москвы украла у клиента 18 миллионов рублей
Фото: Pixabay

Сотрудница пункта обмена валюты на северо-востоке столицы украла деньги клиента. Об этом стало известно в понедельник, 20 июня.

По данным Telegram-канала Shot, в полицию обратился 27-летний предприниматель. Мужчина занимается поставкой и продажей сухофруктов. Он рассказал, что увидел в интернете информацию о том, что в обменном пункте на проспекте Мира можно приобрести доллары по очень выгодному курсу.

После этого мужчина взял 18 миллионов рублей наличными и поехал по нужному адресу. У кассы в обменнике он сказал сотруднице, что хочет купить 300 тысяч долларов.

Взяв рубли, та заявила, что сумму нужно пересчитать на аппарате, который стоит в подсобке. Девушка долго отсутствовала, и покупатель обошел здание, чтобы найти ее. Но вместо сотрудницы мужчина увидел открытую дверь во двор и понял, что девушка сбежала с его деньгами.

8 июня произошел похожий инцидент. О краже заявил мужчина, который решил подзаработать, меняя рубли на доллары через посредника. Вместе с деловым партнером он передал женщине-кассиру в обменнике 40 миллионов рублей. Та сказала, что деньги необходимо пересчитать, и пропала.

Вскоре обвиняемая кассир пояснила, что не имеет отношения к преступлению.

Позднее в Сети появилось видео, как злоумышленники передают друг другу наличные через окно.

А затем еще один подозреваемый в краже заявил, что невиновен.

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