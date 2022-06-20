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YouTube заблокировал аккаунты шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся»

Полина Долганова
Общество
YouTube заблокировал аккаунты шоу «Модный приговор» и «Давай поженимся»
Фото: Pixabay

Платформа YouTube заблокировала аккаунты шоу Первого канала «Модный приговор» и «Давай поженимся». Об этом стало известно в понедельник, 20 июня.

Уточняется, что каналы программ принадлежат медиакомпании «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга, передает Nation News.

— Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube, — говорится в сообщении, которое видят пользователи при попытке посмотреть передачу.

Весной текущего года компания Google заблокировала YouTube-канал «Дума ТВ». В парламенте сообщили, что нижняя палата была готова к подобному решению и начала развитие других платформ.

9 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что своим решением о блокировке канала Госдумы Google «сам подписал себе приговор».

В тот же день Роскомнадзор потребовал от компании разблокировку YouTube-канала и объяснение причины. По данным ведомства, Государственная дума — законодательный орган власти в России, блокировка канала связи с общественностью препятствует распространению информации о деятельности нижней палаты парламента.

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