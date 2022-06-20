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Клишас: Попытка блокады Калининграда может стать основанием для жестких действий России

Араз Салехов
В мире
Клишас: Попытка блокады Калининграда может стать основанием для жестких действий России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Попытка транспортной блокады Калининграда может стать поводом для очень жестких и абсолютно обоснованных действий со стороны России. Об этом в понедельник, 20 июня, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России, — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил, что транспортная блокада Калининграда, созданная литовскими властями, является явным поводом для начала войны, поскольку Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории. При этом экс-политик добавил, что союзники литовского государства могут проигнорировать эту юридическую норму, поскольку у РФ есть возможность добраться до Калининграда морским путем.

Помимо этого, сенатор России Андрей Климов считает, что литовское государство нарушило соглашение о доступе РФ к своему эксклаву. По его словам, начало блокады можно расценивать как прямую агрессию в отношении России.

Андрей Клишас Россия Литва
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