Клишас: Попытка блокады Калининграда может стать основанием для жестких действий России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Попытка транспортной блокады Калининграда может стать поводом для очень жестких и абсолютно обоснованных действий со стороны России. Об этом в понедельник, 20 июня, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

— Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России, — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил, что транспортная блокада Калининграда, созданная литовскими властями, является явным поводом для начала войны, поскольку Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории. При этом экс-политик добавил, что союзники литовского государства могут проигнорировать эту юридическую норму, поскольку у РФ есть возможность добраться до Калининграда морским путем.

Помимо этого, сенатор России Андрей Климов считает, что литовское государство нарушило соглашение о доступе РФ к своему эксклаву. По его словам, начало блокады можно расценивать как прямую агрессию в отношении России.