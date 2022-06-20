Около 80 образовательных объектов появится в новых индустриальных кварталах столицы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ Карта всех событий

В рамках реализации программы комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы» в 10 округах столицы возведут 78 школ и детских садов. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В индустриальных кварталах, построенных на месте бывших промзон и других неэффективно используемых территориях, появится вся необходимая образовательная инфраструктура. По соседству с современными предприятиями и жильем возведут не менее 78 образовательных объектов, — сказал он.

Так, на северо-востоке города появится 16 образовательных комплексов. В Северном административном округе специалисты возведут 13 объектов. По 11 школ и детских садов появится на западе и северо-западе.

Также образовательные объекты появятся на востоке — восемь, на юго-востоке — семь, пять построят на юго-западе, четыре — на юге, два — в Зеленоградском округе и один откроется в центре столицы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что с начала 2022 года Москва в рамках программы «Индустриальные кварталы» одобрила 46 проектов комплексного развития территорий. По словам Ефимова, общая площадь объектов превышает 570 гектаров.