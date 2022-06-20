ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Минобороны сообщило об ударе ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз под Одессой

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило об ударе ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз под Одессой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточной ракетой «Оникс» берегового комплекса «Бастион» по аэродрому Арциз в Одесской области. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщило Минобороны.

— Уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле, — говорится в сообщении.

Также на Донецком направлении солдаты ВС РФ за сутки поразили 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град». Помимо этого, национальная армия нанесла удары по 12 артиллерийским взводам украинской армии на огневых позициях, сообщает Telegram-канал «Минобороны России».

В воскресенье, 19 июня, стало известно об уничтожении 50 генералов и офицеров ВСУ высокоточными ракетами «Калибр». В результате ударов ракет воздушного базирования в Донбассе, как уточняется, были уничтожены более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин. До 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, были также убиты в районе Селидово ДНР.

Кроме того, российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777. Также были уничтожены четыре взвода РСЗО «Град», а всего Россия поразила 12 огневых позиций ВСУ.

Армия Россия Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте