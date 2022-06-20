Минобороны сообщило об ударе ракетой «Оникс» по аэродрому Арциз под Одессой

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточной ракетой «Оникс» берегового комплекса «Бастион» по аэродрому Арциз в Одесской области. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщило Минобороны.

— Уничтожена станция управления беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ2» и два беспилотных аппарата этого комплекса на земле, — говорится в сообщении.

Также на Донецком направлении солдаты ВС РФ за сутки поразили 11 взводов реактивных систем залпового огня «Град». Помимо этого, национальная армия нанесла удары по 12 артиллерийским взводам украинской армии на огневых позициях, сообщает Telegram-канал «Минобороны России».

В воскресенье, 19 июня, стало известно об уничтожении 50 генералов и офицеров ВСУ высокоточными ракетами «Калибр». В результате ударов ракет воздушного базирования в Донбассе, как уточняется, были уничтожены более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин. До 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, были также убиты в районе Селидово ДНР.

Кроме того, российские войска высокоточными ракетами большой дальности уничтожили четыре украинских взвода с американскими гаубицами M777. Также были уничтожены четыре взвода РСЗО «Град», а всего Россия поразила 12 огневых позиций ВСУ.