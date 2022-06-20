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В Народной милиции ЛНР рассказали о потерях среди наемников из Польши

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Народной милиции ЛНР рассказали о потерях среди наемников из Польши
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Польские наемники понесли огромные потери в Камышевахе в Луганской народной республике. Об этом в понедельник, 20 июня, рассказал командир казачьего полка, участвующего в боевых действиях в поселке.

— Мы отчетливо слышим польскую речь и команды. Кроме того, они активно применяют свои бесшумные 60-миллиметровые минометы, а также дроны с подвесными бомбами, — отметил он.

По его словам, речь идет не об отдельных польских боевиках, а о хорошо организованном отряде. Уточняется, что армия ЛНР совместно с полком Ахмата Кадырова ведут в Камышевахе бои против украинской территориальной обороны и польских наемников, сообщает РИА Новости.

Комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что вооруженные силы ЛНР продолжают вести переговоры с украинскими боевиками о возможной сдаче последних в плен. Национальные батальоны Украины, как уточняется, держат оборону на комбинате «Азот» в Северодонецке.

В субботу, 18 июня, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что национальная армия ликвидировала украинские технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в Кременчуге и Лисичанске. Уточняется, что топливо, которое производили там, было предназначено для украинских боевиков.

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