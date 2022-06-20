Украинская армия нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза»

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Нахожусь на связи с коллегами из Минобороны и ФСБ, работаем над спасением людей. Спасены пять человек, трое из них ранены. Поиски остальных продолжаются, — отметил он.

При этом глава региона в своем Telegram-канале добавил, что представители военного ведомства проводят спасательную операцию, в которой участвуют патрульные катера и авиация.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что поселок Суземка в Брянской области был обстрелян со стороны Украины. По его словам, украинские боевики в ходе данной провокации обстреляли несколько объектов, в частности РЭС, из-за чего в области частично отсутствует электричество.

Действующий генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост является «целью номер один» для украинских военнослужащих. Он добавил, что этот «путь подтягивания резервов» украинские войска обязаны «обрезать».