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Столичные психологи помогли более восьми тысячам горожан справиться с одиночеством

Александр Афонин
Город
Столичные психологи помогли более восьми тысячам горожан справиться с одиночеством
Фото: pexels.com/andrew

Специалисты Московской службы психологической помощи провели 44 вебинара и 6,5 тысячи консультаций по теме одиночества с начала 2022 года. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

— За первые пять месяцев текущего года психологи Московской службы психологической помощи провели по этой теме 44 вебинара и около 6,5 тысячи консультаций — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, — говорится в сообщении.

Специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов отметил, что рост числа участников связан с увеличением доступности психологической помощи в столице. По его словам, на данный момент москвичи поменяли отношение к своему самочувствию и начали заботиться о ментальном здоровье, передает ТАСС.

До этого преподаватель кафедры педагогической психологии имени профессора Гуружапова Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Анна Адаскина порекомендовала выпускникам не обсуждать ответы с одноклассниками после ЕГЭ. По ее словам, подобное обсуждение лишь повышает уровень тревожности.

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