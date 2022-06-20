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Юрист Кваша разъяснил, кого коснется взыскание долгов без участия судебных приставов

Полина Долганова
Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Юрист Кваша разъяснил, кого коснется взыскание долгов без участия судебных приставов
Фото: Пресс-служба Госдумы

Главной целью интеграции искусственного интеллекта в работу Федеральной службы судебных приставов является ускорение процесса взыскания и разгрузки сотрудников. Об этом «Вечерней Москве» рассказал юрист Дмитрий Кваша.

По его словам, около 80 процентов дел о взысканиях касаются небольших сумм, которые можно взыскивать автоматически. Процедура будет касаться, например, штрафов и коммунальных платежей.

При этом по сложным вопросам приставы продолжат работать самостоятельно. Кваша также отметил, что в настоящее время большая проблема состоит в исполнении судебных решений службы.

— У многих приставов-исполнителей в работе находятся одновременно несколько сотен дел, поэтому процедуры взыскания растягиваются на несколько лет. <...> Думаю, что через некоторое время большие долги будут списываться автоматически, — подытожил собеседник «ВМ».

В России с 20 июня вступают в силу новые правила работы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Теперь ФССП сможет возбуждать исполнительное производство без участия пристава с помощью специальной информационной системы. Кроме того, приставы получат возможность более оперативно запрашивать данные о неплательщике, в том числе номера телефонов у операторов связи.

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