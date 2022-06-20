Робот разберется: как будет проходить взыскание долгов без участия судебных приставов

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В России с 20 июня вступают в силу новые правила работы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Теперь ФССП сможет возбуждать исполнительное производство без участия пристава с помощью специальной информационной системы. Кроме того, приставы получат возможность более оперативно запрашивать данные о неплательщике, в том числе номера телефонов у операторов связи. Юрист Дмитрий Кваша рассказал «Вечерней Москве», как будет проходить взыскание долгов по новому закону.

Изменения в законодательстве

Новый закон предусматривает, что решения Федеральной службы судебных приставов могут быть приняты в автоматическом режиме. Система искусственного интеллекта будет искать сведения об имуществе, принадлежащем организации или физическому лицу, по идентификаторам.

— Мы все надеемся, что это ускорит работу службы судебных приставов. Обещают запустить искусственный интеллект, который в автоматическом режиме будет получать исполнительные листы из суда в электронном виде. Сразу же будет происходить идентификация должника по всем критериям. Я думаю, что эта система поможет избежать задвоения, которое у нас сейчас распространено. Персональные данные планируют определять с помощью ИНН. Также будет определяться кредитор, человек или компания, которой должны деньги, — рассказал юрист.

При обнаружении счета решения будут приниматься как самими приставами, так и электронной системой. Каждому документу, по которому будет производиться оплата долга, присвоят уникальный идентификатор. Это позволит отслеживать, сколько денег уже списалось, а сколько осталось в качестве долга.

— У этой системы будет взаимодействие со всеми банками и казначейством. Исполнительный лист будет попадать в Федеральную службу судебных приставов и автоматически раскидываться по кредитным организациям без лишней бумажной волокиты и потери времени. Также в Росреестре автоматически будут определять наличие имущества у должника. Списание и блокировка счетов будут происходить автоматически. В случае невозможности взыскания должнику заблокируют выезд за границу, — рассказал специалист.

Контакты с ФССП будут происходить в основном через портал «Госуслуги». Туда будут приходить уведомления о принятых решениях.

Цель внедрения ИИ

Основной целью внедрения искусственного интеллекта является ускорение процедуры взыскания и разгрузка судебных приставов. Около 80 процентов дел о взысканиях касаются небольших сумм, которые можно взыскивать в автоматическом режиме.

— Изначально это будет рассчитано на небольшие долги. Например, штрафы, налоги, коммунальные платежи. Это должно сильно разгрузить ФССП. Приставы смогут работать предметно по сложным вопросам. Я надеюсь, что нововведения ускорят работу по взысканию долгов и кредиторы не будут терять большое количество времени, чтобы замотивировать судебных приставов на работу. Сейчас большая проблема состоит в исполнении судебного решения ФССП. У многих приставов-исполнителей в работе находятся одновременно несколько сотен дел, поэтому процедуры взыскания растягиваются на несколько лет. Сейчас идет обкатка системы. Думаю, что через некоторое время большие долги будут списываться автоматически. Главное, чтобы система искусственного интеллекта хорошо показала себя в работе, — рассказал юрист.

Двойник должника

Ежегодно сотни россиян сталкиваются с необоснованными взысканиями и ограничениями средств из-за того, что их данные совпадают со злостными неплательщиками. Только за 2021–2022 год порядка 1400 человек пострадали от того, что оказались так называемыми двойниками должников. Собеседник «ВМ» объяснил, как система искусственного интеллекта обезопасит от неверных списаний.

— Я надеюсь, что искусственный интеллект поможет избежать задвоения. Раньше должников идентифицировали по имени, фамилии и отчеству, что приводило к путанице. Сейчас они будут обязаны привязать ИНН должника. У каждого гражданина России он уникальный, — рассказал он.

Отметим, что в работе искусственного интеллекта возможны ошибки. Однако федеральный закон № 417-ФЗ сразу же вносит изменения в Гражданский и Арбитражный процессуальные кодексы РФ, а также в Кодекс административного судопроизводства. Там будет описана процедура обжалования автоматических решений Федеральной службы судебных приставов.