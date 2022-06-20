Более тысячи семей воспользовались помощью при переезде по реновации в ЮАО

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Россия, Москва, Южный административный округ Карта всех событий

Более тысячи семей из Южного административного округа столицы воспользовались услугой помощи при переезде в новостройки по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин в понедельник, 20 июня.

— Город оказывает содействие всем участникам программы реновации. Им предоставляется бесплатная услуга грузчиков, которые помогут аккуратно и бережно перевезти вещи в новую квартиру, — сказал он.

Для того чтобы получить помощь, необходимо обратиться в центр информирования по переселению. Москвичам предоставят грузчиков, дадут инструкцию по переезду и многое другое.

Всего за четыре года программы реновации новые квартиры получили около 2,8 тысячи семей. Отмечается, что половина из них уже переехала, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках программы реновации в Юго-Западном административном округе столицы в настоящее время строят и проектируют 35 жилых домов. По словам руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, 17 зданий находятся на этапе строительства, еще 18 домов в настоящее время проектируются.