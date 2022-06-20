Богомаз заявил, что ВСУ при обстреле поселка Суземка использовали западное оружие

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Вооруженные силы Украины при обстреле поселка Суземка в Брянской области использовали западное вооружение. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил глава региона Александр Богомаз.

— Выпущено было порядка 15 снарядов, как говорят наши военные. Снаряды были выпущены из современного вооружения, которое поставляет Запад Украине, 155-миллиметровые, — отметил он.

Помимо этого, глава администрации Суземского района Борис Слипухов рассказал о поисках упавших снарядов. Так, за сегодняшний день оперативная группа нашла десять снарядов, поиск остальных продолжается, сообщает ТАСС.

Утром 20 июня Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка. В частности, украинские боевики в ходе данной провокации обстреляли несколько объектов, в частности РЭС, из-за чего в области частично отсутствует электричество. Также он добавил, что в результате обстрела поселка пострадал сотрудник РЭС. Госпитализация, как уточняется, ему не потребовалась. Помимо этого, в Суземке поврежден один частный жилой дом, а также выбиты ударной волной оконные рамы двухэтажных и трехэтажных многоквартирных жилых домов.