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Депутат МГД: Перевод в онлайн услуги по признанию садовых домов жилыми будет востребован жителями ТиНАО

Антон Махов
Город
Депутат МГД: Перевод в онлайн услуги по признанию садовых домов жилыми будет востребован жителями ТиНАО
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Перевод услуг по признанию жилыми садовых домов в электронный вид облегчит эту процедуру для жителей ТиНАО. Об этом в понедельник, 20 июня, депутат Московской городской думы Александр Козлов.

— На территории поселений ТиНАО множество дачников давно перешли в статус постоянно проживающих. Многие строились постепенно — сначала утепляли дачные строения, кто-то пристраивал к садовому домику капитальные помещения, — отметил Козлов.

Он добавил, что эти строения должны иметь статус законных. Тогда с этим жильем можно будет проводить все правовые операции. Это страховка, продажа, дарение, передача по наследству и другое.

Также депутат подчеркнул, что цифровое оформление статуса помещения поможет привести документацию в упорядоченный вид и прописаться на территории.

Помимо этого Козлов напомнил, что с 2006 года в России действует так называемая «дачная амнистия». Эта процедура помогла многим людям, кто получил дачи еще в СССР, узаконить недвижимость, в том числе путем цифровизации процедуры. «Вечерняя Москва» выяснили, что нужно знать о «дачной амнистии», кто ей может воспользоваться и какие сложности могут возникнуть в процессе.

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