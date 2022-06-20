ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Член Запорожской ВГА Рогов: «Калибры» уничтожили 57 офицеров ВСУ под Днепропетровском

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Член Запорожской ВГА Рогов: «Калибры» уничтожили 57 офицеров ВСУ под Днепропетровском
Фото: Минобороны РФ

В результате ракетного удара по пункту управления ВСУ в районе села Широкая Дача были уничтожены «57 офицеров высшего звена». Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

— В этом пункте управления находились не только генералы, занимающиеся войной со стороны Зеленского, но и генералы, которые отвечают за Запорожское направление. Паника колоссальная, знаю, что происходит изнутри, — добавил он.

По словам Рогова, среди уничтоженных украинских офицеров: генералы, несколько полковников и подполковников, передает РИА Новости.

Накануне в Минобороны России добавили, что в результате ударов ракет воздушного базирования в Донбассе также были уничтожены более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин. До 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, были также убиты в районе Селидово ДНР.

До этого в Минобороны сообщили, что спецслужбы Украины снимают видеоролики о якобы разрушенных из-за обстрелов Вооруженных сил России домах в Николаеве.

Украина Россия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте