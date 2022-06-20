Член Запорожской ВГА Рогов: «Калибры» уничтожили 57 офицеров ВСУ под Днепропетровском

Фото: Минобороны РФ

В результате ракетного удара по пункту управления ВСУ в районе села Широкая Дача были уничтожены «57 офицеров высшего звена». Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

— В этом пункте управления находились не только генералы, занимающиеся войной со стороны Зеленского, но и генералы, которые отвечают за Запорожское направление. Паника колоссальная, знаю, что происходит изнутри, — добавил он.

По словам Рогова, среди уничтоженных украинских офицеров: генералы, несколько полковников и подполковников, передает РИА Новости.

Накануне в Минобороны России добавили, что в результате ударов ракет воздушного базирования в Донбассе также были уничтожены более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин. До 200 боевиков, в том числе иностранные наемники, были также убиты в районе Селидово ДНР.

До этого в Минобороны сообщили, что спецслужбы Украины снимают видеоролики о якобы разрушенных из-за обстрелов Вооруженных сил России домах в Николаеве.