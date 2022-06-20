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Подполковник милиции ЛНР Марочко: Бойцы ВСУ с «Азота» начали вывешивать белые флаги

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Подполковник милиции ЛНР Марочко: Бойцы ВСУ с «Азота» начали вывешивать белые флаги
Фото: NikolaSkuridin / CC BY-SA 4.0

Украинские боевики, спрятавшиеся на заводе «Азот», начинают вывешивать белые флаги и вести переговоры. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

— У боевиков буквально земля горит под ногами. Естественно, это вынуждает их выкидывать белые флаги, вести какие-то переговоры, — заявил он.

По словам Марочко, военные ЛНР по открытым каналам связи переговаривают с украинскими командирами. Те сообщают о плачевном состоянии бойцов, которые были брошены своим руководством.

Такая деморализация солдат и плачевное снабжение вынуждают украинцев вести переговоры, рассказал Марочко в эфире Первого канала.

Комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что вооруженные силы ЛНР продолжают вести переговоры с украинскими боевиками о возможной сдаче последних в плен. Национальные батальоны Украины, как уточняется, держат оборону на комбинате «Азот» в Северодонецке.

В субботу, 18 июня, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что национальная армия ликвидировала украинские технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в Кременчуге и Лисичанске. Топливо, которое производили там, было предназначено для украинских боевиков.

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