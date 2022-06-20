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Кадыров сообщил об освобождении поселка Тошковка в ЛНР

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров сообщил об освобождении поселка Тошковка в ЛНР
Фото: vk/ramzan

Российские военные полностью освободили поселок Тошковка в Луганской народной республике (ЛНР) от украинской армии. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями в Луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населенного пункта Тошковка, — заявил он.

Уточняется, что поселок был взят совместными силами российской армии и солдат ЛНР. Об этом Кадыров рассказал в своем Telegram-канале.

До этого Кадыров заявил, что срыв эвакуации мирных жителей с завода «Азот» украинскими боевиками является настоящей подлостью. По его словам из-за обстрела со стороны украинских боевиков никто из мирных жителей не сумел воспользоваться открытым российскими войсками гуманитарным коридором.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев также заявил, что ВСУ вели огонь из промзоны комбината «Азот» по жилым кварталам Северодонецка во время открытия Россией гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей.

Рамзан Кадыров ЛНР Донбасс
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