Кадыров сообщил об освобождении поселка Тошковка в ЛНР

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Российские военные полностью освободили поселок Тошковка в Луганской народной республике (ЛНР) от украинской армии. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Герой России Замид Чалаев, командующий подразделениями в Луганском направлении, отчитался об освобождении от нацистской нечисти населенного пункта Тошковка, — заявил он.

Уточняется, что поселок был взят совместными силами российской армии и солдат ЛНР. Об этом Кадыров рассказал в своем Telegram-канале.

До этого Кадыров заявил, что срыв эвакуации мирных жителей с завода «Азот» украинскими боевиками является настоящей подлостью. По его словам из-за обстрела со стороны украинских боевиков никто из мирных жителей не сумел воспользоваться открытым российскими войсками гуманитарным коридором.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев также заявил, что ВСУ вели огонь из промзоны комбината «Азот» по жилым кварталам Северодонецка во время открытия Россией гуманитарного коридора для эвакуации мирных жителей.