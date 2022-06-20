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25 случаев столкновений с мотоциклами произошло на минувшей неделе

Елена Самойлова
Происшествия
25 случаев столкновений с мотоциклами произошло на минувшей неделе
Фото: Госавтоинспекция Москвы

25 случаев столкновений с мотоциклами произошло на минувшей неделе. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

Всего на неделе с 14 по 19 июня на столичных дорогах зарегистрировано 143 дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали 148 человек, среди которых 12 несовершеннолетних.

По данным пресс-службы, аварии на минувшей недели унесли жизни восьми человек.

Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы
Фото: Госавтоинспекция Москвы
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Фото: Госавтоинспекция Москвы

— С пятницы по воскресенье пресечено 203 факта управления транспортом водителями с признаками опьянения, — отметили в ГАИ.

Кроме того, еще 9 человек находились за рулем пьяными, будучи уже лишенными права управления за аналогичное нарушение. Рецидивистам грозит уголовная ответственность.

17 июня сообщалось, что почти 1200 пьяных водителей поймали автоинспекторы в Москве с начала июня.

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