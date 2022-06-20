Фото: Госавтоинспекция Москвы

25 случаев столкновений с мотоциклами произошло на минувшей неделе. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

Всего на неделе с 14 по 19 июня на столичных дорогах зарегистрировано 143 дорожно-транспортных происшествия. В них пострадали 148 человек, среди которых 12 несовершеннолетних.

По данным пресс-службы, аварии на минувшей недели унесли жизни восьми человек.

1/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 2/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 3/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 4/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 5/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 6/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 7/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 8/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 9/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы 10/10 Фото: Госавтоинспекция Москвы

— С пятницы по воскресенье пресечено 203 факта управления транспортом водителями с признаками опьянения, — отметили в ГАИ.

Кроме того, еще 9 человек находились за рулем пьяными, будучи уже лишенными права управления за аналогичное нарушение. Рецидивистам грозит уголовная ответственность.

17 июня сообщалось, что почти 1200 пьяных водителей поймали автоинспекторы в Москве с начала июня.