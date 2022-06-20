Дептранс открыл прием заявок на субсидии для предпринимателей в сфере такси и каршеринга

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Начался прием заявок на субсидии для предпринимателей, которые намерены создать службы такси или каршеринга в Москве. Оставить заявку можно будет до 3 июля. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Собянина за 10 лет выдано 1,8 миллиарда рублей субсидий на оплату части лизинговых и кредитных платежей на покупку новых машин такси. За 4 года более 516 миллионов рублей получили операторы каршеринга в Москве и закупили 24 тысячи новых машин, — рассказал заммэра.

По его словам, таксомоторные компании приобрели за это время почти 60 тысяч автомобилей. Также он отметил, что столичный таксопарк остается самым молодым в Европе. Средний возраст машины составляет 2,7 года.

Ликсутов отметил, что в московском каршеринге на сегодня нет ни одной машины старше 4 лет. Средний возраст автомобиля составляет менее 2 лет.

Заммэра отметил, что в 2022 году правительство Москвы вдвое увеличило финансовую поддержку таких предпринимателей, сообщает Telegram-канал дептранса.

Недавно Ликсутов рассказал об общих перспективах развития городского транспорта в столице.