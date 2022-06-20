Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Дептранс открыл прием заявок на субсидии для предпринимателей в сфере такси и каршеринга

Антон Махов
Город
Дептранс открыл прием заявок на субсидии для предпринимателей в сфере такси и каршеринга
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Начался прием заявок на субсидии для предпринимателей, которые намерены создать службы такси или каршеринга в Москве. Оставить заявку можно будет до 3 июля. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил заместитель мэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Благодаря поддержке мэра Москвы Сергея Собянина за 10 лет выдано 1,8 миллиарда рублей субсидий на оплату части лизинговых и кредитных платежей на покупку новых машин такси. За 4 года более 516 миллионов рублей получили операторы каршеринга в Москве и закупили 24 тысячи новых машин, — рассказал заммэра.

По его словам, таксомоторные компании приобрели за это время почти 60 тысяч автомобилей. Также он отметил, что столичный таксопарк остается самым молодым в Европе. Средний возраст машины составляет 2,7 года.

Ликсутов отметил, что в московском каршеринге на сегодня нет ни одной машины старше 4 лет. Средний возраст автомобиля составляет менее 2 лет.

Заммэра отметил, что в 2022 году правительство Москвы вдвое увеличило финансовую поддержку таких предпринимателей, сообщает Telegram-канал дептранса.

Недавно Ликсутов рассказал об общих перспективах развития городского транспорта в столице.

Транспорт Такси Каршеринг
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте