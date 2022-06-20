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Участок под строительство культурно-досугового центра в Люблине выставили на торги

Антон Махов
Город
Участок под строительство культурно-досугового центра в Люблине выставили на торги
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 11-я улица Текстильщиков, 8 Карта всех событий

Участок на юго-востоке Москвы выставили на торги под строительство культурно-досугового центра. Подать заявку на участие можно до 24 июня 2022 года, аукцион проведут 28 июня. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— На городских торгах по аренде будет реализован земельный участок площадью 9 тысяч квадратных метров под строительство культурно-досугового центра. Он располагается на улице Ставропольская и сдается сроком на семь лет и четыре месяца. Победитель торгов сможет возвести на нем капитальный многофункциональный объект: выставочный центр, кинотеатр, концертный зал, спортивный или торгово-развлекательный комплекс с паркингом, — рассказал Щербаков.

Также он отметил, что инвесторы смогут реализовать на участке масштабные коммерческие и культурно-досуговые проекты.

Помимо этого для города такая сделка позволит развить инфраструктуру, повысить удобство микрорайонов для москвичей и создать новые рабочие места.

Согласно архитектурному решению объекта, планируется возвести здание высотой до 35 метров. Число наземных и подземных этажей будущего здания может варьироваться от семи до девяти.

Также сообщают, что работы нулевого цикла должны быть завершены не позднее чем через 27 месяцев после получения разрешения на строительство.

Участок находится в районе Люблино рядом с парком «Кузьминки», между транспортными узлами микрорайона — улицей Люблинской и Волгоградским проспектом, сообщают на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно стало известно, что на улице Барышиха в районе Митино появится новый многофункциональный центр. Участок будет реализован на торгах.

Строительство Район Люблино Москва
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