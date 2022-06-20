Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

СК возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ буровых платформ в Черном море

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ буровых платформ в Черном море
Фото: СК РФ

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ «Черноморнефтегаза». Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе СК.

— В результате указанного обстрела на платформе газодобывающей вышки произошло возгорание, двое сотрудников получили ранения, а семеро пропали без вести, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках уголовного дела будут установлены все детали произошедшего, а также личности причастных к обстрелу буровых платформ украинских силовиков.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ 20 июня нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Представители военного ведомства сейчас проводят спасательную операцию, в которой участвуют патрульные катера и авиация.

После этого депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что теперь у России «развязаны руки», а ответ на обстрел последует в ближайшее время. Депутат уточнил, что скоро российская армия нанесет ответные удары по центрам принятия решений.

Украина Черное море Следственный комитет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте