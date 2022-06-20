СК возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ буровых платформ в Черном море

Фото: СК РФ

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными буровых платформ «Черноморнефтегаза». Об этом в понедельник, 20 июня, сообщили в пресс-службе СК.

— В результате указанного обстрела на платформе газодобывающей вышки произошло возгорание, двое сотрудников получили ранения, а семеро пропали без вести, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в рамках уголовного дела будут установлены все детали произошедшего, а также личности причастных к обстрелу буровых платформ украинских силовиков.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ 20 июня нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Представители военного ведомства сейчас проводят спасательную операцию, в которой участвуют патрульные катера и авиация.

После этого депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что теперь у России «развязаны руки», а ответ на обстрел последует в ближайшее время. Депутат уточнил, что скоро российская армия нанесет ответные удары по центрам принятия решений.