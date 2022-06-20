В Крыму пообещали в ближайшее время ответить на удар ВСУ по платформам «Черноморнефтегаза»

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Атака украинской армии по буровым платформам «Черноморнефтегаза» развязала России руки, ответ последует в ближайшее время. Такое заявление сделал в понедельник, 20 июня, депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

— Была совершена атака на объекты гражданской инфраструктуры, тем самым развязав нам руки. Пускай ждут ответки. Конец тех, кто принимал решение об атаке наших буровых платформ, будет печален, — подчеркнул он.

По словам Шеремета, скоро российская армия нанесет ответные удары по центрам принятия решений. Более того, депутат заметил, что ответственность за атаку на российские буровые платформы понесут и западные страны, если подтвердится причастность их оружия к атаке, передает РИА Новости.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ 20 июня нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза». Представители военного ведомства сейчас проводят спасательную операцию, в которой участвуют патрульные катера и авиация.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что поселок Суземка в Брянской области был обстрелян со стороны Украины. По его словам, украинские боевики в ходе данной провокации обстреляли несколько объектов, в частности РЭС, из-за чего в области частично отсутствует электричество.